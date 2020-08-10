Протесты в Беларуси: милиция в двух городах стала на сторону протестующих

В белорусских городах Жодино и Лиде правоохранители опустили щиты.
"Уже в Лиде ОМОНовцы опустили щиты! Люди аплодируют и кричат "Верим! Можем! Победим!", – сообщают белорусские Telegram-каналы.
В Жодино ОМОН опустил щиты.
В Пинске глава горисполкома вышел на переговоры.
В Барановичах ОМОН отступает против толпы 8000 человек.
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Ранее, автозак белорусских силовиков протаранил толпу протестующих в Минске.
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