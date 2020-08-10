Протесты в Беларуси: милиция в двух городах стала на сторону протестующих

В Беларуси происходят протесты. Фото: Белта

В белорусских городах Жодино и Лиде правоохранители опустили щиты.

"Уже в Лиде ОМОНовцы опустили щиты! Люди аплодируют и кричат "Верим! Можем! Победим!", – сообщают белорусские Telegram-каналы.

В Жодино ОМОН опустил щиты.

В Пинске глава горисполкома вышел на переговоры.

В Барановичах ОМОН отступает против толпы 8000 человек.

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Ранее, автозак белорусских силовиков протаранил толпу протестующих в Минске.