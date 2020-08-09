Протесты в Беларуси: милицейский автозак въехал в протестующих

Автозак въехал в протестующих. Фото: Белта

Милицейский автозак въехал в толпу протестующих в центре Минска.

Автомобиль двигался с большой скоростью, передает Euroradio.

Один из протестующих запрыгнул на бампер грузовика. Тогда водитель начал резко выворачивать руль в разные стороны, протестующий упал и чуть не оказался под колесами.

Как минимум двух человек без сознания забрали в реанимацию, после того как автозак въехал в толпу. Кроме них есть еще пострадавшие.

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