Протесты в Беларуси: к каким последствиям может привести привлечение Росгвардии

Такое решение власти может свидетельствовать о том, что ей не удается решить проблему с протестами. Фото: Reuters

Если МВД Беларуси вместе с Росгвардией начнут более жестокие разгоны демонстрантов, протесты в стране могут перейти в "горячую фазу". Ее вызовет сам факт привлечения российских силовиков, поскольку белорусское общество начнет открыто противостоять попыткам внешнего вмешательства.

Об этом в эфире "24 канала" заявил лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич.

Он отметил, что это решение властей является прямым нарушением белорусской Конституции, согласно которой нельзя иметь на территории страны представителей военных или силовых структур из других стран. Тем более, если они противодействуют мирным жителям.

По мнению Губаревича, такое решение власти может свидетельствовать о том, что ей не удается решить проблему с протестами.

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В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Во время Марша народного обвинения 13 декабря в Беларуси задержали более 100 человек. Подконтрольный самопровозглашенному президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко парламент разрабатывает закон о "недопустимости героизации нацизма". Власть не скрывает, что документ будет предусматривать ответственность де-юре за запрещенный де-факто национальный флаг, который стал главным символом антипрезидентских протестов.