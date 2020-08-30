Протесты в Беларуси: девушки принесли тыкву для самого нежелательного парня

Группа девушек в национальных костюмах и с тыквами в руках собрались возле Главпочтамта. Фото: onliner.by

Сегодня, в воскресенье, 30 августа, у минского Главпочтамта собралась девушки в национальных костюмах и с тыквами в руках.

Они хотели пройти к Дому правительства, однако их не пустили через ограждение, установленное на площади Независимости. Тогда девушки отправились вдоль ограждения. Об этом сообщает Onliner.

"Есть такая белорусская народная традиция. Когда девушка отказывала парню, она выкатывала ему тыкву, и это было большим оскорблением. Получить тыкву для парня крайне нежелательно. Поэтому мы решили выкатить тыквы для самого нежелательного парня, даже дедушки", - рассказала одна из девушек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений

Как отмечается, в определенный момент к девушкам подъехал "характерный синий микроавтобус без номеров", притормозил, но обошлось без задержаний.

В Беларуси во время акций протеста силовики задержали около 200 человек, среди которых было 20 журналистов. Задержали работников информагентства Reuters и Associated Press, корреспондентов Deutsche Welle, "Би-би-си", "Радио Свобода" и "Белсата".