Протесты в Беларуси: что сейчас происходит в центре столицы

В Беларуси после выборов президента начались массовые протесты. Фото: sputnik.by

Ближе к утру понедельника, 10 августа, ситуация в центре Минска, где люди протестуют против предварительных результатов выборов президента, нормализовалась.

В центре города следственный комитет Беларуси проводит осмотр мест вчерашних акций. Там работает следственная группа, а силовики просят прохожих не мешать их работе. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

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В городе, как и по всей стране, вторые сутки наблюдаются проблемы с интернетом. Из-за этого возникли сложности в работе онлайн-служб такси.

СМИ сообщают, что Центризбирком республики в ближайшие часы намерен озвучить предварительные итоги выборов.

Акции протеста начались после объявления экзит-полов результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди массово вышли на улицы с протестами во многих городах. Больше всего их в столице Минске. Туда еще утром пригнали много ОМОНа, спецтехники. Центр заблокирован силовиками, они разгоняют митингующих, задерживают их. Люди в ответ отражают задержанных, происходят стычки.