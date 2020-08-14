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пятница, 14 августа 2020 03:04

Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране

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Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране
Ученые против насилия. И это началось из Академии наук! - Гусаков. Фото: Reuters

В Беларуси более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране во время мирных протестов.

О данном письме сообщил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков во время встречи с директорами институтов. Об этом сообщает Onliner.by.

"Я вынужден был сегодня (13 августа - ред.) Вас пригласить, чтобы вы навели порядок в своих институтах. Вы должны знать, чем дышит каждый человек - особенно молодежь. Мы гордились тем, что обновлялись и набирали молодежь. Но они же неуправляемые! Что они делают в лабораториях - никто не знает. Представляете, "ученые против насилия". И это началось из Академии наук! ", - рассказал Гусаков.

Как отмечается, письмо называется "Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь".

"Мы, граждане Республики Беларусь, ошеломлены событиями последних нескольких дней. 9 августа 2020, во время проведения выборов президента Республики Беларусь, по данным независимых наблюдателей и показаниями избирателей, имели место массовые фальсификации, зафиксированы многочисленные нарушения Избирательного кодекса. Во многих случаях члены комиссий покидали избирательные участки в сопровождении милиции и отрядов ОМОН, забирая с собой итоговые протоколы с целью помешать ознакомлению с ними избирателей, что является грубым нарушением законодательства. Мы не доверяем официально озвученных результатов выборов ", - говорится в письме.

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Люди возмущены действиями силовых структур Беларуси во время мирных акций протеста и ограничением доступа к интернету в стране.

"Подписанты, среди которых ученые, преподаватели, сотрудники научных учреждений Беларуси, требуют от власти немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан, а также освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных", - говорится в сообщении.

В Минске милиция перекрыла подходы к площади Независимости, на котором расположены Дом правительства и здание Центризбиркома.

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