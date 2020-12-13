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воскресенье, 13 декабря 2020 12:39

Протесты сторонников Трампа переросли в беспорядки и массовое побоище

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Протесты сторонников Трампа переросли в беспорядки и массовое побоище
В США произошли массовые столкновения сторонников и противников Трампа. Фото: Fox News

Акции протеста сторонников лидера Белого дома Дональда Трампа в Вашингтоне переросли в беспорядки и массовое побоище.

Так, по окончанию митингов произошли столкновения между сторонниками Трампа и его противниками, которые требуют, чтобы действующий президент ушел в отставку и покинул Белый дом. Об этом сообщает телеканал Fox.

В результате столкновений четыре человека получили ножевые ранения. Также пострадали двое полицейских. Их с травмами средней тяжести госпитализировали в больницу.

По словам очевидцев, полицейские и спасатели оказывали медицинскую помощь раненым людям прямо на асфальте.

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"По состоянию на 6:00 13 декабря по киевскому времени, силовики арестовали 23 человека, среди которых обвиняемые в нападении на стражей порядка. Один из задержанных пришел на столкновения с электрошокером", - добавляется в сообщении.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп инициирует назначение спецпрокурора для расследования по делу о коррупции сына избранного президентом США Джо Байдена - Хантера Байдена. Республиканец намерен добиваться назначения специального прокурора для расследования фальсификаций на прошедших президентских выборах.

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Дата
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