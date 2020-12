Протесты сторонников Трампа переросли в беспорядки и массовое побоище

Акции протеста сторонников лидера Белого дома Дональда Трампа в Вашингтоне переросли в беспорядки и массовое побоище.

Так, по окончанию митингов произошли столкновения между сторонниками Трампа и его противниками, которые требуют, чтобы действующий президент ушел в отставку и покинул Белый дом. Об этом сообщает телеканал Fox.

В результате столкновений четыре человека получили ножевые ранения. Также пострадали двое полицейских. Их с травмами средней тяжести госпитализировали в больницу.

По словам очевидцев, полицейские и спасатели оказывали медицинскую помощь раненым людям прямо на асфальте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кровавый приказ Трампа в действии: в США казнили самого молодого осужденного к смертному наказанию

"По состоянию на 6:00 13 декабря по киевскому времени, силовики арестовали 23 человека, среди которых обвиняемые в нападении на стражей порядка. Один из задержанных пришел на столкновения с электрошокером", - добавляется в сообщении.

ICYMI: @ABC7Kevin shot this video of a police officer being helped away by other members of law enforcement as tensions rose Saturday night in D.C.



MORE: https://t.co/hn0Py1AkCY pic.twitter.com/VHCjk82aBL