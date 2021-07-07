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среда, 07 июля 2021 18:39

Протасевич записал видеообращение

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Протасевич записал видеообращение
Протасевич вышел в соцсети. Фото: tut.by

Задержанный белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич записал видеообращение в своем новом твитер-аккаунте.

Он пообещал читателям всегда быть на связи и спросил, что пропустил "за это время", передает Tut.by.

"Привет, друзья. Это мой новый твиттер. Потихоньку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить", - отметил Протасевич.

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Сейчас Протасевич находится под домашним арестом. В Беларуси это - изоляция обвиняемого от общества, но находится он дома или на съемной квартире.

Франак Вечерко, который общался с родителями Протасевича, сообщал, что рядом с Романом на съемной квартире постоянно находились оперативники.

23 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал угнать самолет авиакомпании Ryanair и принудительно его посадил в Минске. На борту был оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ София Сапега. Их задержали.

В ответ на задержание Протасевича Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам с 29 мая - в авиапространство Украины.

Совет ЕС после инцидента призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси. Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС.

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