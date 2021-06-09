Протасевич переболел в тюрьме - адвокат

Адвокат Протасевича сообщила, что он переболел тонзиллитом. Фото: Reuters

Белорусской оппозиционер Роман Протасевич в заключении перенес тонзиллит в тяжелой форме.

"Роман болел. Лечили антибиотиками - сейчас здоров. Он не получает писем, пока не дошли деньги, которые ему переводили. Еще он не смог заказать книги. Просил Эриха Марию Ремарка", - сообщила "Настоящему времени" его адвокат Инесса Оленская.

Ей удалось посетить его в СИЗО Комитета государственной безопасности Беларуси.

Родители Протасевича добиваются, чтобы к нему допустили врача. Силовики хотят услышать от него то, что хочет слышать самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко, сказал его отец Дмитрий Протасевич.

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"И на это все направлено. Что "оппозиция живет на деньги Запада", мы это слышим уже 26 лет. Что в оппозиции "раскол". Это тоже мы слышим. Что "оппозиция ни на что не годна, им нужны только деньги, они живут на западных грантах, ничего не стоят и ничего из себя не представляют". Вот основной посыл, чего от него хотели добиться", - сказал он.

23 мая белорусский режим Лукашенко обратился к принудительной посадке самолета компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, с целью задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту. 3 июня белорусское пропагандистское телевидение продемонстрировало "интервью" с Протасевичем, в котором блогер наговаривает на себя, осуждает оппозиционную деятельность против Лукашенко и выражается в поддержку режима.