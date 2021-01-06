Просто хотел обратить на себя внимание: Трамп признал поражение на выборах

Трамп принял поражение на выборах. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп признал свое поражение на выборах 3 ноября 2020-го, однако не публично.

Он хочет привлекать к себе внимание скандальными заявлениями, сообщило издание Politico.

В частных разговорах Трамп признался, что принял победу Джо Байдена.

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По данным издания, политик также понимает, что в среду, 6 января, Сенат и Конгресс США утвердят победу его оппонента.

По словам Трампа, он "просто разочарован поражением", однако уверен, что выиграл бы. Но эти выборы политик не считает честными.

Президент США Дональд Трамп заявил, что устроит "адскую битву" за должность, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.