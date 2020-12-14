Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения

Фонтаны лавы покрыли прилегающую территорию. Фото: pixabay.com

В воскресенье вечером в 21:20 по местному времени на итальянском острове Сицилия активизировался самый высокий в Европе вулкан Этна.

После землетрясения магнитудой 2,7 баллов вулкан начал извержение, сообщает Volcano Discovery.

Фонтаны лавы и вулканическая порода вместе с пеплом покрыли прилегающую территорию. Потоки лавы порой выстреливали в небо на 100 м, а шлейфы пепла достигали до 5 км.

Расположен между Африканской и Евразийской тектоническими плитами и разломом между Африканской и Ионической плитами, вулкан Этна часто извергается. Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года.

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Из районов, прилегающих к месту извержения вулкана, Или Левотолок на индонезийском острове Лембата, эвакуированы более 4 тыс. лиц. Такие данные приводят западные СМИ со ссылкой на индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям.