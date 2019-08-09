Просил не стрелять в людей: опубликовали видео задержания Атамбаева

Атамбаев взял слово из силовиков, что они не будут стрелять в людей, которые пришли его защищать. Фото: fergana.agencу

В сети опубликовали видео задержания экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Его обвиняют в коррупции и незаконном увольнении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает Радио Свобода.

В ролике видно, как Атамбаев ведет переговоры с представителями власти в своем доме, рядом находятся его вооруженные сторонники.

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Также зафиксировано непосредственно момент сдачи экс-президента силовикам. Видео сняла помощница Атамбаева, заместитель председателя Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева.

Кроме того, 8 августа телеканал AKI-TV опубликовал снято с дрона видео штурма дома экс-президента Киргизии.

7 августа в Кыргызстане в поселке Кой-Таш дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ. Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба. Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышать автоматную очередь. Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов спецназа в резиденции главы государства, которых впоследствии освободили. Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза. 8 августа началась вторая попытка штурма резиденции Атамбаева. Сейчас количество пострадавших возросло до 80. В конце концов, Атамбаева задержал отряд спецназа. Его поместили в СИЗО.