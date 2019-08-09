Просил не стрелять в людей: опубликовали видео задержания Атамбаева

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 522
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1224
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2592
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2007
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4275
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13797
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15498
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 792
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2925
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3483
Фото
Все фото
11
7
5
6
6
Удивительные формы и цвета - показали фото с фестиваля воздушных шаров
Удивительные формы и цвета - показали фото с фестиваля воздушных шаров
Бус с украинцами разбился в Чехии: первые данные о погибших и пострадавших
Бус с украинцами разбился в Чехии: первые данные о погибших и пострадавших
&quot;Пенсия в виде мяса и молока&quot; - как празднуют День кота
"Пенсия в виде мяса и молока" - как празднуют День кота
В Махатма Ганди глаза светятся красным
В Махатма Ганди глаза светятся красным
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Видео
Все видео
Просил не стрелять в людей: опубликовали видео задержания Атамбаева
Просил не стрелять в людей: опубликовали видео задержания Атамбаева
Появились подробности взрыва на военном объекте в России
Появились подробности взрыва на военном объекте в России
Скажу, что сдался сам: как задерживали экс-президента Киргизии и где он сейчас
Скажу, что сдался сам: как задерживали экс-президента Киргизии и где он сейчас
В Кыргызстане во второй раз штурмуют дом бывшего президента
В Кыргызстане во второй раз штурмуют дом бывшего президента
Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов
Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 4025
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3825
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 792
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7578
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 августа 2019
Просмотров: 270
З другого боку
Коли з якихось причин не можеш повернутися в те місце, яке вважаєш своєю батьківщиною, її десь можна сконструювати заново, з простих першоелементів, ...
пятница, 09 августа 2019 12:16

Просил не стрелять в людей: опубликовали видео задержания Атамбаева

  Комментировать
Просил не стрелять в людей: опубликовали видео задержания Атамбаева
Атамбаев взял слово из силовиков, что они не будут стрелять в людей, которые пришли его защищать. Фото: fergana.agencу

В сети опубликовали видео задержания экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Его обвиняют в коррупции и незаконном увольнении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает Радио Свобода.

В ролике видно, как Атамбаев ведет переговоры с представителями власти в своем доме, рядом находятся его вооруженные сторонники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скажу, что сдался сам: как задерживали экс-президента Киргизии и где он сейчас

Также зафиксировано непосредственно момент сдачи экс-президента силовикам. Видео сняла помощница Атамбаева, заместитель председателя Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева.

Кроме того, 8 августа телеканал AKI-TV опубликовал снято с дрона видео штурма дома экс-президента Киргизии.

7 августа в Кыргызстане в поселке Кой-Таш дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.

Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба. Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышать автоматную очередь.

Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов спецназа в резиденции главы государства, которых впоследствии освободили.

Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза. 8 августа началась вторая попытка штурма резиденции Атамбаева. Сейчас количество пострадавших возросло до 80.

В конце концов, Атамбаева задержал отряд спецназа. Его поместили в СИЗО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Просил не стрелять в людей: опубликовали видео задержания Атамбаева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Приняли документ, который изменил жизнь крестьян

Турецких матросов палками выгоняли на бой с казаками

4 украинцев расстреляли после победы в футбольном матче

Самое читаемое
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину 2 Просмотров: 53497
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 52647
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима Просмотров: 37928
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 33922
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 19 Просмотров: 26659
Мир
Паспорта РФ для Донбасса: ЕС разрабатывает ответ
Паспорта РФ для Донбасса: ЕС разрабатывает ответ Просмотров: 234
Раскопали древнее кладбище с захоронениями людей из разных частей Европы
Раскопали древнее кладбище с захоронениями людей из разных частей Европы Просмотров: 2404
После взрыва на военном объекте РФ раскупили весь йод
После взрыва на военном объекте РФ раскупили весь йод Просмотров: 612
Появились подробности взрыва на военном объекте в России
Появились подробности взрыва на военном объекте в России
 Просмотров: 1575
Банкиры передали доказательства связи Трампа с россиянами
Банкиры передали доказательства связи Трампа с россиянами Просмотров: 891
Больше всего комментируют
19
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
15
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
5
"Роттердамом+" обманули потребителей на более чем 18 млрд грн: НАБУ трясет топ-чиновников
3
Российские войска перешли границу Грузии
2
Почему каждый восьмой абитуриент отказался от бюджета
Голосов: 865
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua