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Прощание с Марадоной переросло в столкновение между полицией и болельщиками

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Прощание с Марадоной переросло в столкновение между полицией и болельщиками
Умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Фото: EPA

В Аргентине перед президентским дворцом произошли столкновения между полицией и болельщиками Диего Марадоны, которые пришли почтить память футболиста.

Люди, которые стояли в очереди, чтобы попасть в президентский дворец Casa Rosada, где разместили гроб с футболистом, пытались попасть туда после его закрытия, пишет Reuters.

Чтобы сдержать толпу, стражи порядка применили слезоточивый газ. Болельщиков такое отношение возмутило.

"Мы спокойно становились в очереди, и внезапно полиция начала стрелять резиновыми пулями. Сумасшедшие, я просто хочу попрощаться с Диего", - сказал один из мужчин, который пришел во дворец.

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Пытаясь уменьшить уровень напряжения, в министерстве внутренних дел сообщили, что процессия с гробом будет идти по заранее определенному маршруту, чтобы все желающие могли попрощаться.

25 ноября 2020 в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
Президент страны объявил три дня национального траура.
На прощании с футболистом в президентском дворце, ожидалось не менее миллиона человек.

С самого утра тысячи фанатов ждали своей очереди на улицах Буэнос-Айреса, чтобы увидеть гроб, перед тем как вечером ее отвезут на погребение.

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