Прощальный подарок: в честь работницы музея назвали новый вид акул

Суин Тинг изучала вымерших млекопитающих и 26 лет возглавляла коллекцию по палеонтологии позвоночных в музее при университете. Фото: pixabay.com

В США работница музея Университета штата Луизиана получила перед выходом на пенсию подарок от ученых.

В ее честь назвали вымерший вид акул, который жил 40 млн лет назад, пишет AP.

"Суин Тинг изучала вымерших млекопитающих и 26 лет возглавляла коллекцию по палеонтологии позвоночных в музее при университете. В 2020 году исследователи из Алабамы и Южной Каролины приехали в музей, чтобы проанализировать образцы животных во время работы над книгой о позвоночных", - говорится в сообщении.

Они обнаружили, что некоторые зубы, размером с руку, принадлежат ранее неизвестному виду. Исследователи несколько месяцев изучали зубы, сравнивая их с зубами других древних и современных акул. Недавно Дэвид Чицимурри и Джун Эберсол опубликовали статью в научном журнале, где описали открытие нового вида.

Они решили сделать подарок работнице музея, в коллекции которой нашли остатки зубов. Новый вид акул назвали в ее честь — Carcharhinus tingae.

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