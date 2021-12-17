Картину Альбрехта Дюрера стоимостью 50 млн случайно купили за $30

В США мужчина за $30 случайно приобрел картину известного немецкого художника Альбрехта Дюрера, стоимостью $50 млн.

Бизнесмен и ценитель искусства 55-летний Клиффорд Шорер, опаздывая на вечеринку по случаю выхода на пенсию подруги, наткнулся на рисунок 500-летней давности, пишет New York Post.

"Директор Йельского центра британского искусства Эми Меерс устраивала в 2019 году вечеринку. Шорер забыл подарок дома, поэтому начал искать возможные варианты в Google. У торговца раритетами он купил сборник стихов Уильяма Блейка. Торговец и познакомил его с владельцем картины", – говорится в сообщении.

Человек, который зарабатывал на жизнь покупкой и продажей подержанных товаров, за бесценок купил рисунок на распродаже в Конкорде. Продажа состоялась в 2016 году, после смерти архитектора Жана-Поля Карлихана, унаследовавшего это произведение от своего деда. Тот купил картину в Париже в 1919 году. Увидев гравюру, Шорер сразу же авансировал продавцу $100 тыс.

Автор: nypost.com Американец случайно приобрел картину за

Через три недели он получил оценку подлинности по электронной почте. Дюрер имел водяной знак - трезубец с кольцом, который подтвердил, что это картина XVI века.

Шорер планирует в дальнейшем продать картину Дюрера, но пока не знает, когда это произойдет.

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Рисунок Леонардо да Винчи стоимостью €15 млн случайно нашли в Париже. Его обнаружили среди зарисовок, которые в марте принес в аукционный дом "Таян" пенсионер из центральной Франции. Мужчина пожелал остаться анонимным. Картины принадлежали его отцу. Он хотел узнать их стоимость.