Пророссийский политик возглавил партию Меркель

 
Ексклюзивы
1/5
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1287
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1332
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 297
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 567
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
2 Просмотров: 774
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 810
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
1 Просмотров: 288
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 2214
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 468
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
6
6
3
5
7
В Чехии горел поезд
В Чехии горел поезд
Ученик младшей школы принес марихуану-украинка об опыте работы учительницей
Ученик младшей школы принес марихуану-украинка об опыте работы учительницей
Была женщиной-праздником: фото украинки, которая загадочно погибла в Италии
Была женщиной-праздником: фото украинки, которая загадочно погибла в Италии
На улицах установили капсулы для ночевки бездомных
На улицах установили капсулы для ночевки бездомных
Крупнейший курортный остров страны сдают за $80 тыс.
Крупнейший курортный остров страны сдают за $80 тыс.
Видео
Все видео
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 2214
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 468
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1611
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5580
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 828
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 0
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
суббота, 16 января 2021 14:06

Пророссийский политик возглавил партию Меркель

  Комментировать
Пророссийский политик возглавил партию Меркель
Лашет поддерживает строительство "Северного потока-2". Фото: Reuters

Лидером партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" стал нынешний премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Он поддерживает завершения строительства "Северного потока-2", сообщает Spiegel.

На должность председателя партии претендовали также корпоративный юрист Фридрих Мерц и эксперт по международной политике Норберт Реттген. Впервые в истории конгресс партии и голосования проходили онлайн.

Лашет получил 521 голос. 466 получил Мерц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин договаривался с Меркель о производстве совместной вакцины от коронавируса

"Искренне поздравляю Армина Лашета с уверенной победой на выборах председателя партии CDU! Желаю успехов в вашей работе ради процветания Германии. Надеюсь на дальнейшее укрепление и углубление украинского-германского партнерства на благо наших народов", - написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

15 января президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель попросил помочь с получением вакцины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пророссийский политик возглавил партию Меркель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

Маньяк убивал и ел тела детей

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 3 Просмотров: 30619
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
6
 Просмотров: 9540
Тихий сердечный приступ - симптом, о котором вы не знали
Тихий сердечный приступ - симптом, о котором вы не знали Просмотров: 6759
Какие машины с &quot;автоматом&quot; можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
5
 1 Просмотров: 6696
Трое несовершеннолетних девушек пошли щедровать и исчезли
Трое несовершеннолетних девушек пошли щедровать и исчезли Просмотров: 6453
Мир
Украинцы летели на праздники в Европу и на 2 недели застряли в аэропорту
Украинцы летели на праздники в Европу и на 2 недели застряли в аэропорту Просмотров: 81
Две соцсети разблокировали Трампа
Две соцсети разблокировали Трампа Просмотров: 162
Лежали избитые в подгузниках: российский подполковник с женой умерли во время любовных утех
Лежали избитые в подгузниках: российский подполковник с женой умерли во время любовных утех Просмотров: 1629
Маньяк убивал и ел тела детей
Маньяк убивал и ел тела детей
 Просмотров: 1593
Один из секретов долгожителей - минимум мяса и молочных продуктов
Один из секретов долгожителей - минимум мяса и молочных продуктов Просмотров: 1476
Больше всего комментируют
6
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
3
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
3
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Голосов: 880
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть