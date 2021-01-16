Пророссийский политик возглавил партию Меркель

Лашет поддерживает строительство "Северного потока-2". Фото: Reuters

Лидером партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" стал нынешний премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Он поддерживает завершения строительства "Северного потока-2", сообщает Spiegel.

На должность председателя партии претендовали также корпоративный юрист Фридрих Мерц и эксперт по международной политике Норберт Реттген. Впервые в истории конгресс партии и голосования проходили онлайн.

Лашет получил 521 голос. 466 получил Мерц.

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"Искренне поздравляю Армина Лашета с уверенной победой на выборах председателя партии CDU! Желаю успехов в вашей работе ради процветания Германии. Надеюсь на дальнейшее укрепление и углубление украинского-германского партнерства на благо наших народов", - написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

15 января президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель попросил помочь с получением вакцины.