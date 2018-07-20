Пророссийский итальянский министр встречался с Путиным в Крыму - МИД

Маттео Сальвини придерживается пророссийских взглядов. Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини считает Революцию Достоинства "фейковой", Крым "исторически российским" и является откровенным евроскептиком.

"В понедельник, 23 июля, мы будем встречаться с послом Италии. Он очень приятный человек и он не может отвечать за слова своих политиков. Особенно учитывая то, что этот политик (Сальвини - Gazeta.ua) ездил в Крым и только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с Путиным", - заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

Зеркаль считает, что ожидать чего-то другого от человека, который с 1990 года является функционером сепаратистской и евроскептической "Лиги Севера" не стоит.

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"Кроме того, он на подъеме по рейтингам и это действительно напрягает любые его заявления. Когда они победили на выборах, их рейтинг был на уровне 15%, а сейчас - более 30% после всех заявлений в отношении мигрантов, когда они не пустили лодки с мигрантами в свои порты. Это означает, что в Европе есть проблема с функционированием как общей политики ЕС, так и с пониманием своей дальнейшей судьбы", - резюмировала заместитель главы МИД Украины.

Итальянский сепаратистские правая партия "Лига севера" стала одним из победителей парламентских выборов 4 марта. Первое место занял антисистемное и евроскептическое "Движение 5 звезд" (M5S). Оно набирает около 32,1%, сообщает "Европейская правда". Вместе с "Лигой севере" получат около 50% в парламенте. Третье место заняла партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!" - 13,8%.