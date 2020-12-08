Пропиаренную Медведчуком путинскую вакцину от коронавируса хотят производить в Украине

Российскую вакцину от коронавируса хотят изготавливать в Украине. Фото: rg.ru

Российский фонд прямых инвестиций хочет производить путинскую вакцину от коронавируса Sputnik V на территории Украины.

Одна фармакологическая компания уже "наладила производство" в Украине, говорится в прессрелизе.

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Поставки и производство российской вакцины в Украину обсуждались с пророссийским депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

"РФПИ и НИЦЕМ им. Н. Ф. Гамалеи готовы изготавливать вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО Биолек", - заявили в фонде.

Президент РФ Владимир Путин не будет вакцинироваться российским препаратом против коронавируса Sputnik V, потому что не хочет быть добровольцем для испытания несертифицированных лекарств.