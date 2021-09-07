Пропагандиста Киселева госпитализировали с коронавирусом

Киселев находится под наблюдением врачей. Фото: "Россия 1"

Российского пропагандиста Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом.

Сейчас он в состоянии средней тяжести, сообщает Mash.

Болезнь у Киселева началась с сухого кашля, повышенной температуры и недостатка воздуха. Он работал, пока у него не развилась двусторонняя пневмония.

Сейчас Киселев находится под наблюдением врачей. Степень поражения легких КТ-2, примерно 25-50%.

Позже Киселев подтвердил свой диагноз.

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"Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная - это положительный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный", - рассказал он.

В России четвертый день подряд фиксируют более 800 смертей от коронавируса. За минувшие сутки умерли 816 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Днем ранее сообщалось о 819 умерших от ковида, что стало новым рекордом суточной смертности с начала пандемии.