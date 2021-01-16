Прокуратура РФ пригрозила тем, кто будет встречать Навального

Прокуратура РФ запретила встречать оппозиционера Навального. Фото: Reuters

Прокуратура Москвы предупредила о "последствиях" для тех, кто будет встречать оппозиционера Алексея Навального в аэропорту "Внуково" 17 января.

"Мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано. 15 января 2021 в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий пятнадцати лицам, которые призывали к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона" , - сообщает сайт прокуратуры Москвы.

Там напомнили, что "организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут установленную законодательством ответственность".

Ранее аэропорт Внуково в Москве запретил журналистам снимать возвращения российского оппозиционера Алексея Навального.

Отказ объяснили мерами по противодействию коронавируса.

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13 января Навальный написал в Instagram, что намерен вернуться из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления, в Россию 17 января. Накануне стало известно, что ФСИН РФ требует заменить Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше", по которому российский суд признал оппозиционера виновным в хищении. Также 29 декабря СКР сообщил о возбуждении против Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. 14 января Навального в России объявили в розыск.