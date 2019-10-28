"Пройдет и путинская Россия" - в Великобритании умер диссидент Владимир Буковский

Буковский был один из самых непримиримых критиков Кремля и лично президента Владимира Путина. Фото: из открытых источников

27 октября в Кембридже, Великобритания, умер один из основателей диссидентского движения в Советском Союзе 76-летний Владимир Буковский.

Об этом говорится в сообщении на его сайте.

Жил в Великобритании с 1976 года, когда СССР освободил его из тюрьмы, обменяв на лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана в результате международной кампании в поддержку диссидента.

Критиковал внутреннюю и внешнюю политики России и лично президента Владимира Путина. В 2007 году выдвигался кандидатом в президенты России, но ему отказали в регистрации. К тому принимал активно участвовал в протестном движении советских интеллектуалов, за что неоднократно был арестован, а также принудительно госпитализирован в психиатрических заведений.

В Британии Буковский закончил Кембриджский университет по специальности "нейрофизиология", активно занимался общественной деятельностью. Один из инициаторов бойкота Олимпиады в СССР в 1980 году.

Занимался освобождением советских солдат, пленных в Афганистане.

В общей сложности он провел около 12 лет в советских тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах.

"Я не пессимист и очень спокойно ко всему отношусь. Потому что знаю, что всё пройдет. Прошел Советский Союз, пройдет и путинская Россия", - писал он в день своего 75-летия.

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