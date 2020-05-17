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воскресенье, 17 мая 2020 10:10

Произошла огромная утечка конфиденциальных данных европейских парламентариев

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Произошла огромная утечка конфиденциальных данных европейских парламентариев
Издание указывает, что больше всего от утечки информации пострадала Европейская народная партия Фото: reuters

Конфиденциальная информация 1200 сотрудников и членов Европейского парламента внезапно попала в открытый доступ. Еще 15 тыс. Учетных записей других сотрудников по делам ЕС пострадали от утечки данных.
"Масштабный утечка данных" содержит потерю контроля над конфиденциальной информацией и зашифрованных паролей, пишет Politico со ссылкой на вице-президента Европарламента Марселя круга.

Издание указывает, что больше всего от утечки информации пострадала Европейская народная партия.

Представитель партии подтвердил информацию об утечке данных, в частности адресов электронной почты и паролей. В то же время он отметил, что база данных устарела. Она содержала информацию, которую люди использовали в 2018 году на старом сайте. В 2019 году партия запустила новый сайт.

"Сейчас им ничего не грозит, так как в парламенте система требует полностью менять свой пароль каждые три месяца", - сказал спикер.

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Утечка обнаружили в индийской компании Shadowmap. Она специализируется в области кибербезопасности. Основатель Яш Кадакия обнаружил файлы с конфиденциальной информацией через интернет-портал, который является частью домена сайта Европарламента и используется его должностными лицами. Файлы содержали информацию о тысячах людей и их связи с политическими партиями и учреждениями, в частности с Европолом, агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex.

Следователи ГБР начали расследование утечки персональных данных миллионов украинцев, к которому могут быть причастны должностные лица МВД и миграционной службы. Досудебное расследование начали по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия. Также речь идет о несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, что нанесло существенный вред, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщает пресс- служба ГБР.

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