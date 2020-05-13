ГБР начало расследование масштабной утечке персональных данных украинцев

К сливу данных может быть причастно МВД и ГМС. Фото: Reuters

Следователи ГБР начали расследование утечки персональных данных миллионов украинцев, к которому могут быть причастны должностные лица МВД и миграционной службы.

Досудебное расследование начали по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия. Также речь идет о несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, что нанесло существенный вред, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщает пресс- служба ГБР.

Персональные данные украинцев распространили на анонимном телеграмм-канале. Предварительный анализ показал, что речь идет о компиляции из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за предыдущие годы. Об этом сообщается на Едином портале органов системы МВД Украины во вторник, 12 мая.

Работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, прекратили. Нацполиция начала уголовное производство по факту утечки информации о персональных данных граждан.

В то же время правоохранители отмечают, что обнародованные данные не касаются начала работы государственного мобильного приложения "Дия".

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Как отмечается, анонимный Телеграмм канал UA Baza ранее сообщил, что его база пополнилась миллионами водительских удостоверений украинцев. Пользователи соцсетей начали проверять эту информацию и забили тревогу.

На Facebook-странице мобильного приложения "Действие" отрицают, что слив данных с 26 млн водительских удостоверений мог произойти из-за этого приложения. Там утверждают, что "Дия" не имеет базы данных.

Приложение "Дия" может стать новой цифровой эрой в системе украинской бюрократии. Простая программа на мобильном телефоне становится сервисом, которым будут пользоваться большинство украинцев, которые хотят получить государственные услуги, но не желают иметь дело с ''живыми чиновниками '. С 22 апреля в приложении появились цифровые паспорта, которые имеют такие же возможности, как бумажные. Еще раньше в программу завели водительские права, которые можно показывать патрульным.