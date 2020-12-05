Произошла авария на шахте - погибли 18 горняков

В Китае произошла авария на угольной шахте, в результате которой погибли по меньшей мере 18 горняков.
Трагедия состоялась 5 декабря около 17:00 в муниципалитете Чунцин в районе Юнчуань. Шахтеры умерли от отравления угарным газом, сообщает газета Global Times.
Одного горняка удалось спасти. Спасательные работы продолжаются до сих пор.
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Контролировать расследование будет комитет по безопасности труда Государственного совета Китая.
В Кривом Роге произошел обвал на шахте "Терновская". В результате аварии пострадали двое работников шахты.
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