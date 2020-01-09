Произошел взрыв на российском заводе

В Ухте произошел взрыв. Фото: РБК

В российской Ухте в районе нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв.

Местные жители говорят, что после взрыва в Ухте на минуту стало светло, как днем. По улицам прокатилась взрывная волна, сообщает "Обозреватель".

После взрыва загорелась установка по переработке дизельного топлива. Впоследствии площадь пожара выросла до 1 тыс. кв.м. Один человек госпитализирован.

Региональное управление следственного комитета начало проверку.

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"То, что произошло на нефтеперерабатывающем заводе, имеет локальный характер, угрозы для жителей города нет. Никакого дыма, выбросов с завода нет и зарева нет. Ветер дует в противоположную сторону от города", - заявили в пресс-службе администрации города.

В российской Уфе произошел пожар на заводе Нефтехим. Спасатели получили сообщение о пожаре в 04.55. Огонь горел на площади 1,6 тыс. кв.м, сообщает МЧС РФ.