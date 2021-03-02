Проходит 7 месяцев белорусских протестов

Акция протеста в Минске 16 августа 2020-го / Wikipedia

9 марта 2021-го истекает 7 месяцев с момента начала массовых протестов в Беларуси против фальсификации выборов и насилия силовиков против мирного населения. На выборах победила оппозиционная кандидат Светлана Тихановская, однако власть осталась в руках самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994-го. Тихановскую заставили покинуть Беларусь. Она живет в Литве.

Массовые протесты по всей Беларуси начались в день выборов, сразу после закрытия участков, и объявления предварительных результатов. Участники обвинили власть в фальсификации. Силовики применили против них слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. В 1-е дни после выборов власть практически отключила в стране интернет и мобильную связь, и проводила массовые задержания.

Достоянием гласности стала чрезвычайная жестокость, с которой силовики ведут себя с участниками акций. За 1-ю неделю протестов 2 человека погибли и более 200 были ранены. Позже еще 1 человек умер в Бресте. Силовики массово применяли пытки и истязания.

На государственных предприятиях состоялись забастовки с требованиями прекратить пытки в отношении задержанных, привлечь виновных силовиков к ответственности, провести честные выборы. 16 и 23 августа в центре Минска собиралось по несколько сотен тысяч протестующих. Эти акции стали крупнейшими в истории страны.

В середине августа по инициативе Тихановской сформировали Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса, который хотел вести переговоры о трансфере власти, однако белорусские суды признали его деятельность незаконной. Большинство членов Совета задержали или заставили покинуть страну. Также заграницу сбежали организаторы Telegram-канала NEXTA, через который координировались акции.

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Публично заявленная поддержка Путина помогла Лукашенко удержать власть, и после непродолжительного затишья в августе силовики в течение осени постепенно увеличивали давление на участников акций. До 22 ноября количество задержаний превысила 30 тыс. На людей завели более 2,3 тыс. уголовных дел. По силовиках, в частности за убийства, не завели ни одной. В общем подтверждено убийство 5 человек.

Наиболее массовыми акциями в последующие месяцы стали воскресные марше оппозиции в Минске. Еженедельно в столице происходили женские ходы, ходы пенсионеров, инвалидов и других. В столице и других городах были акции солидарности студентов, преподавателей, научных работников, юристов, медиков, спортсменов, бизнесменов, журналистов. Каждый вечер в спальных районах были дворовые акции, на которых перед собравшимися выступали местные музыканты и артисты.

США, ЕС и Украина не признали результатов выборов. Евросоюз, США и Канада ввели 3 пакета санкций в отношении белорусского руководства, включая Лукашенко, членов избирательных комиссий, руководителей и работников силовых органов. К концу февраля 2021-го массовые акции в Беларуси практически прекратились. Происходят небольшие выступления и акции солидарности за пределами Беларуси.