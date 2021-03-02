Проходит 7 месяцев белорусских протестов

 
Ексклюзивы
1/5
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 189
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 801
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 234
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1260
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1449
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 648
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1413
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2142
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 495
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3789
Фото
Все фото
5
4
5
5
8
&quot;Вдвое дешевле&quot; - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
"Вдвое дешевле" - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
Папа Франциск прибыл в бывшую столицу ИГИЛ
Папа Франциск прибыл в бывшую столицу ИГИЛ
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
Видео
Все видео
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Стадо оленей разбили элитное авто - эпическое видео
Стадо оленей разбили элитное авто - эпическое видео
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает
С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает
Мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила
Мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила
Интервью
1/5
Украинки могут зарабатывать больше. Что мешает
Украинки могут зарабатывать больше. Что мешает
Просмотров: 81
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 216
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 189
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 801
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 378
Колонка
Анна-Лилия Кокора
Анна-Лилия Кокора
08 марта 2021
Просмотров: 432
Хочу добре жити
– Для чого тобі це? Бігаєш по кабінетах, доказуєш, принижуєшся, – каже Ольга Сергіївна. До неї зайшла в гості після дня, проведеного ...
вторник, 09 марта 2021 09:25

Проходит 7 месяцев белорусских протестов

  Комментировать
Проходит 7 месяцев белорусских протестов
Акция протеста в Минске 16 августа 2020-го / Wikipedia

9 марта 2021-го истекает 7 месяцев с момента начала массовых протестов в Беларуси против фальсификации выборов и насилия силовиков против мирного населения. На выборах победила оппозиционная кандидат Светлана Тихановская, однако власть осталась в руках самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994-го. Тихановскую заставили покинуть Беларусь. Она живет в Литве.

Массовые протесты по всей Беларуси начались в день выборов, сразу после закрытия участков, и объявления предварительных результатов. Участники обвинили власть в фальсификации. Силовики применили против них слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. В 1-е дни после выборов власть практически отключила в стране интернет и мобильную связь, и проводила массовые задержания.

Достоянием гласности стала чрезвычайная жестокость, с которой силовики ведут себя с участниками акций. За 1-ю неделю протестов 2 человека погибли и более 200 были ранены. Позже еще 1 человек умер в Бресте. Силовики массово применяли пытки и истязания.

На государственных предприятиях состоялись забастовки с требованиями прекратить пытки в отношении задержанных, привлечь виновных силовиков к ответственности, провести честные выборы. 16 и 23 августа в центре Минска собиралось по несколько сотен тысяч протестующих. Эти акции стали крупнейшими в истории страны.

В середине августа по инициативе Тихановской сформировали Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса, который хотел вести переговоры о трансфере власти, однако белорусские суды признали его деятельность незаконной. Большинство членов Совета задержали или заставили покинуть страну. Также заграницу сбежали организаторы Telegram-канала NEXTA, через который координировались акции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ужесточили наказание за участие в протестах

Публично заявленная поддержка Путина помогла Лукашенко удержать власть, и после непродолжительного затишья в августе силовики в течение осени постепенно увеличивали давление на участников акций. До 22 ноября количество задержаний превысила 30 тыс. На людей завели более 2,3 тыс. уголовных дел. По силовиках, в частности за убийства, не завели ни одной. В общем подтверждено убийство 5 человек.

Наиболее массовыми акциями в последующие месяцы стали воскресные марше оппозиции в Минске. Еженедельно в столице происходили женские ходы, ходы пенсионеров, инвалидов и других. В столице и других городах были акции солидарности студентов, преподавателей, научных работников, юристов, медиков, спортсменов, бизнесменов, журналистов. Каждый вечер в спальных районах были дворовые акции, на которых перед собравшимися выступали местные музыканты и артисты.

США, ЕС и Украина не признали результатов выборов. Евросоюз, США и Канада ввели 3 пакета санкций в отношении белорусского руководства, включая Лукашенко, членов избирательных комиссий, руководителей и работников силовых органов. К концу февраля 2021-го массовые акции в Беларуси практически прекратились. Происходят небольшие выступления и акции солидарности за пределами Беларуси.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проходит 7 месяцев белорусских протестов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
марта

Проходит 7 месяцев белорусских протестов

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 1 Просмотров: 24149
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 16533
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 8613
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
 Просмотров: 7371
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
5
 Просмотров: 6264
Мир
Covid-19. Украина в тройке лидеров европейского антирейтинга
Covid-19. Украина в тройке лидеров европейского антирейтинга Просмотров: 81
ДТП с украинцами в ​​Польше: сообщили последние новости о пострадавших
ДТП с украинцами в ​​Польше: сообщили последние новости о пострадавших Просмотров: 369
Суд принял решение по апелляции Трампа относительно результатов голосования
Суд принял решение по апелляции Трампа относительно результатов голосования Просмотров: 189
В центре для мигрантов погибли 60 человек
В центре для мигрантов погибли 60 человек Просмотров: 306
Тайны британской монархии. Принц Гарри и Меган Маркл дали эксклюзивное интервью Опре Уинфри
Тайны британской монархии. Принц Гарри и Меган Маркл дали эксклюзивное интервью Опре Уинфри Просмотров: 675
Больше всего комментируют
4
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
4
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
В Абхазии задержали террориста ДНР
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
3
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
Голосов: 389
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть