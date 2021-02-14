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воскресенье, 14 февраля 2021 16:58

Проездным билетом наградили мужчину, который помог вытащить автобус из снега

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Проездным билетом наградили мужчину, который помог вытащить автобус из снега
Беларуси помог вытолкать из сугроба автобус в Польше. Фото: BBC

Бесплатным проездным наградили белоруса, который помог вытащить из снега автобус в Варшаве.

Событие попало на телевидение. Корреспондент рассказывал о пробке из-за автобус, который не мог выехать под гору. Дмитрий Салогуб подошел к автобусу и начал его толкать, сообщает BBC.

Журналисту он сказал, что не говорит по-польски. На белорусском призвал вместе толкать автобус.

Мужчину опознали белорусские журналисты. Он сказал, что не знал о прямом эфирн. Удивился, что автобус не взялись толкать другие.

"В нашем мире вместо того, чтобы помогать, люди все снимают на видео. Я этого не понимаю", - сказал Салогуб.

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Мужчина учится и работает в Варшаве. Возвращаться в Беларусь не планирует из-за своей оппозиции к Александру Лукашенко.

Мэр Варшавы Рафаль Тшасковський наградил мужчину 90-дневным проездным. Варшавская языковая школа предложила ему бесплатный курс польского языка.

Половину областей Украины засыплет снегом. В остальных ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Такой прогноз на День влюбленных, 14 февраля, дали синоптики Укргидрометцентра. На всей территории нашей страны будет холодно и ветрено.

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