Признали невменяемым шамана, который шел выгонять Путина

Психиатры провели экспертизу. Фото: РБК

Российские психиатры признали якутского шамана Александра Габышева, который шел прогонять президента Владимира Путина, невменяемым. Таким, что не может отвечать и осознавать свои действия и руководить ими.

Правозащитники собирают свою экспертизу с независимыми специалистами, сообщает "Сибир.Реалии".

О результатах экспертизы сообщила координатор правозащиты движения "Открытая Россия" Валентина Дехтяренко.

Адвокаты Габышева намерены провести собственную экспертизу с независимыми экспертами. По их мнению, в такие сроки и в рамках амбулаторной экспертизы невозможно сделать достоверную экспертизу.

"Мы уже разговаривали с экспертами, которые однозначно усомнились в результатах прошлой экспертизы. С самим документом нам разрешили ознакомиться только в субботу. На положении Александра Габышева итоги экспертизы никак сказаться не должны - он останется под подпиской о невыезде. Он признан подозреваемым, но ни в чем не обвиняется пока", - сообщила Дехтяренко.

Маршрут якутского шамана Александра Габышева решили продолжить его спутники. Тот несколько месяцев назад заявил, что пойдет пешком в Москву, чтобы "выгнать Путина из Кремля". Шаман прошел по территории Забайкальского края и Бурятии. 19 сентября его задержали полицейские. В МВД России говорят, что шамана отправят обратно в Якутск.