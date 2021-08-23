Прививки третьей дозой Covid-вакцины следует отложить - глава ВОЗ

Гебреесус считает, что бустерные прививки от коронавируса нужно отложить. Фото: БелТа

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус заявил, что прививки третьей дозой ковид-вакцины следует отложить.

Сначала необходимо обеспечить вакцинами те страны, где иммунизированы 1- 2% населения. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Гебреесуса, если уровень вакцинации во всем мире не повысят, то могут появиться сильные варианты коронавируса.

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Глава ВОЗ заявил, что препараты, предназначенные для повторной вакцинации, нужно передать странам, где люди не получили первое или второе прививки.

21 августа, в Украине иммунизировали от коронавируса более 66 тыс. человек. С начала кампании по вакцинации сделали более 5 млн Covid-прививок. Вакцинированных украинцев, которые получили две дозы препарата, уже более 3 млн.