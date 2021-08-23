Прививки третьей дозой Covid-вакцины следует отложить - глава ВОЗ

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
Просмотров: 252
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Просмотров: 207
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 297
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 1512
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 171
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Просмотров: 360
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 243
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Просмотров: 360
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Просмотров: 342
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
Просмотров: 144
Фото
Все фото
7
3
3
11
6
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Сокрушительный ураган несется по стране и убивает людей: фото стихии
Сокрушительный ураган несется по стране и убивает людей: фото стихии
В Москве журналисты устроили митинг, их запихнули в автозак
В Москве журналисты устроили митинг, их запихнули в автозак
Праздничные вертолеты, спортсмены зажигают паралимпийский огонь, черепахи отправляются в море: подборка фотографий за пятницу
Праздничные вертолеты, спортсмены зажигают паралимпийский огонь, черепахи отправляются в море: подборка фотографий за пятницу
Девушка приехала на отдаленный остров на выходные, а застряла на 1,5 года
Девушка приехала на отдаленный остров на выходные, а застряла на 1,5 года
Видео
Все видео
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
В НАТО поздравили Украину с Днем Независимости
Меркель приехала к Путину в годовщину отравления Навального
Меркель приехала к Путину в годовщину отравления Навального
Афганскую телеведущую не пускают на работу на фоне обещаний "Талибана" сохранить права женщин
Афганскую телеведущую не пускают на работу на фоне обещаний "Талибана" сохранить права женщин
Террорист угрожает устроить взрыв возле Конгресса
Террорист угрожает устроить взрыв возле Конгресса
Юный футболист погиб, убегая от талибов. Его тело нашли в шасси самолета
Юный футболист погиб, убегая от талибов. Его тело нашли в шасси самолета
Интервью
1/5
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1017
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 243
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1737
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 792
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2646
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 396
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
понедельник, 23 августа 2021 14:59

Прививки третьей дозой Covid-вакцины следует отложить - глава ВОЗ

  Комментировать
Прививки третьей дозой Covid-вакцины следует отложить - глава ВОЗ
Гебреесус считает, что бустерные прививки от коронавируса нужно отложить. Фото: БелТа

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус заявил, что прививки третьей дозой ковид-вакцины следует отложить.

Сначала необходимо обеспечить вакцинами те страны, где иммунизированы 1- 2% населения. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Гебреесуса, если уровень вакцинации во всем мире не повысят, то могут появиться сильные варианты коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австрия передала Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Глава ВОЗ заявил, что препараты, предназначенные для повторной вакцинации, нужно передать странам, где люди не получили первое или второе прививки.

21 августа, в Украине иммунизировали от коронавируса более 66 тыс. человек. С начала кампании по вакцинации сделали более 5 млн Covid-прививок.

Вакцинированных украинцев, которые получили две дозы препарата, уже более 3 млн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прививки третьей дозой Covid-вакцины следует отложить - глава ВОЗ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
августа

Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет

Вышел финал популярного экстрим-шоу

В США казнили двух известных анархистов

Самое читаемое
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 12618
Лорак опозорилась с новым заявлением
Лорак опозорилась с новым заявлением
 Просмотров: 5571
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
 Просмотров: 3609
Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз - СМИ
Самая молодая миллиардерша беременна во второй раз - СМИ
5
 Просмотров: 3537
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
 1 Просмотров: 3195
Мир
Из Афганистана вылетел третий украинский самолет
Из Афганистана вылетел третий украинский самолет Просмотров: 144
США наращивают эвакуацию из Афганистана
США наращивают эвакуацию из Афганистана Просмотров: 207
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 2466
Вышел финал популярного экстрим-шоу
Вышел финал популярного экстрим-шоу
 Просмотров: 126
В США казнили двух известных анархистов
В США казнили двух известных анархистов
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
9
Порошенко в Андреевской церкви принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей
7
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
3
Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма - Кулеба
3
Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике
1
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Голосов: 184
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть