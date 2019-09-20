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Пристайко рассказал об отношениях с Нидерландами после выдачи Цемаха России

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Пристайко рассказал об отношениях с Нидерландами после выдачи Цемаха России
Нидерланды имели возможность допросить Цемаха, но не воспользовались ею. Фото: Prm

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Нидерланды просили Украину не передавать России Владимира Цемаха.

В то же время министр подчеркивает, что Нидерланды сами не воспользовались возможностью провести с ним все необходимые следственные действия. Об этом Пристайко рассказал в интервью Европейской правде.

По его словам, в ситуации с выдачей Цемаха России были проведены сложные расчеты, и глава государства решил, что ценность украинцев, находявшихся в плену, выше, чем возможные теоретические потери из-за важного свидетеля по делу MH17.

"Мы подробно говорили с голландцами перед выдачей. Я лично говорил с руководством МИД (Нидерландов - ред.), четко объяснив нашу позицию. Президент поговорил с премьер-министром. Сейчас у нас запланирована встреча в Нью-Йорке. Нидерландам может не нравиться, что они не получили то, что хотели. Но сейчас я уже слышу, что мы с ними не общаемся - а это неправда ", - подчеркнул министр.

Он добавил, что Киев передавал нидерландской стороне право проводить это расследование, дали полный доступ, но они долго принимают решения.

"Вот, например, относительно того же Цемаха. Заседание суда по делу MH17 запланировано на март следующего года. Никто не сказал: "Давайте заслушаем его на суде раньше, пока он еще в Украине". Нет, они оставили следующее заседание в планах на март , а теперь обвиняют нас в том, что мы его отдали в рамках обмена на наших ребят. При этом все время до обмена нидерландская следственная группа имела полный доступ к нему", - сказал глава МИД Украины.

Пристайко напомнил, что во время спецоперации относительно Цемаха на Донбассе один боец ​​потерял ногу, а еще один погиб. И благодаря этому, по словам министра, у Нидерландов появилась возможность допросить важного свидетеля.

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"Если они сейчас не провели судебного заседания, если в них суд решил собраться только в марте, то извините, это немного долго, чтобы мы его просто держали, пока они соберутся. И наконец, теперь они имеют возможность получить его на суд, который состоится в марте. Они должны обратиться с запросом об этом к российской стороне", - подчеркнул министр.

7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев.

Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, был бывший зенитчик ДНР Владимир Цемах. Его подозревают в причастности к крушению малазийского "Боинга" летом 2014-го на Донбассе.

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