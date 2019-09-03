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вторник, 03 сентября 2019 17:17

Принцесса Бельгии показала одноклассникам вышиванку

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Младшая дочь короля Бельгии Филиппа I принцесса Элеонора пришла в школу в вышиванке. Она надела белую рубашку с вышитыми рукавами и воротником. В учебное заведение ее вел за руку отец.

Соответствующие фотографии разместило на своей странице в Facebook Посольство Украины в Королевстве Бельгия. В соцсети также размещены фото всех детей бельгийской королевской семьи в школе.

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Автор: facebook.com/BeMonarchie
  Король Бельгии Филипп ведет дочку в школу
Король Бельгии Филипп ведет дочку в школу
Автор: facebook.com/BeMonarchie
  Дети короля Элеонора, Эмануэль, Габриэль и Елизавета фотографируются вместе в холле школы
Дети короля Элеонора, Эмануэль, Габриэль и Елизавета фотографируются вместе в холле школы

Бывшего короля Бельгии Альберта II не пропустили в бар элитного яхт-клуба в Италии из-за ненадлежащей одежды. Монарх пришел туда в шортах. Инцидент произошел в городе Санта-Мария-ди-Леука на юге страны. Король пришел в бар вместе с женой Паулой. Но бармен, не узнавший экс-короля, сделал ему замечание и попросил покинуть заведение из-за несоблюдения дресс-кода.

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Дата
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