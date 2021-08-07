Принц Уильям показал редкое фото 6-летней дочери

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали фото единственной дочери, 6-летней принцессы Шарлотты. Девочка в руках держала бабочку. Фото опубликовано на официальной странице Кембриджей в Instagram.

Принцесса Шарлотта позирует в голубой футболке и розовых шортах с цветочным принтом. В руках девочка держит маленькую бабочку.

Публикацию фото Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали в рамках инициативы Big ButterflyCount. Всех желающих призывают заботиться об этих бабочках, поскольку они не только очень красивы, но и чрезвычайно важны для экосистемы.

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Ранее стало известно, что каждый день ест на завтрак Кейт Миддлтон, чтобы держать тело в тонусе.