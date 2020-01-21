Принц Гарри уехал из Великобритании

Принц Гарри поехал в Канаду, где находятся его жена и сын. Фото: 112.ua

Внук королевы Великобритании Гарри покинул страну и отправился в Канаду. Там сейчас находятся его жена Меган Маркл и сын Арчи.

Гарри поехал вечером в понедельник, 20 января, пишет The Daily Telegraph.

Перед тем принял участие в инвестиционном саммите Великобритании и стран Африки. Это мероприятие стало последним, в котором мужчина принимал участие в качестве члена королевской семьи.

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Также перед отъездом он встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном. Разговор был частным, его подробности не раскрываются.

В воскресенье, 19 января, во время выступления в благотворительном фонде "Сентебейл" в Лондоне британский принц Гарри выразил сожаление из-за того, что его и его жену Меган Маркл лишили королевских титулов, после того как супруги решили отказаться от части королевских привилегий.