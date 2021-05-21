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пятница, 21 мая 2021 14:30

Принц Гарри рассказал, как после смерти мамы присел на алкоголь и наркотики

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Принц Гарри рассказал, как после смерти мамы присел на алкоголь и наркотики
Принц Гарри на похоронах дедушки, принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, который умер в возрасте 99 лет, 17 апреля 2021 года / Reuters

Принц Гарри рассказал, что злоупотреблял алкоголем и наркотиками, чтобы заглушить боль после смерти матери, принцессы Дианы, в 1997 году, и обвинил британскую королевскую семью в пренебрежении ним и его женой Меган Маркл, из-за чего последняя вроде бы даже думала о самоубийстве.

Гарри, которому сейчас 36 лет, рассказал о психологических травмах, полученных от потери матери, принцессы Дианы, в автокатастрофе в Париже. Тогда ему было 12 лет. Об этом пишет Reuters.

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"Я был готов пить с горя, принимать наркотики, пробовать и делать все, что заставляло бы меня чувствовать себя менее гадко, чем чувствовал на тот момент. Я, вероятно, пил недельную норму в день, и не потому, что мне нравилось, а потому, что пытался что-то скрыть в себе", - рассказал Гарри Опре Уинфри в сериале Apple TV, который вышел на экраны в США.

Гарри рассказал, что упоминания о потере матери усилили страхи в отношении собственной жены Меган, когда та боролась с мыслями о самоубийстве несколько лет назад. Он считает, что тогда британская королевская семья пренебрегала ими обоими.

"Это было настолько несправедливо по отношению ко мне после всего, что случилось с мамой. Я мог потерять другую женщину в своей жизни, с нашим ребенком, которого она носила. Чувствовал себя совершенно беспомощным. Думал, семья поможет, но каждая просьба, что бы это ни было, встречалась полным молчанием или равнодушием", - рассказал Гарри.

Это не впервые звучала публичная критика британской королевской семьи со стороны Гарри. Монаршая семья, которую возглавляет 95-летняя королева Елизавета II, и в которой также есть 72-летний отец Гарри, принц Чарльз, и брат, принц Уильям, пережила ранее один кризис в отношениях с Гарри, когда он и Меган обвинили монаршую семью в черствости и расизме.

Королева сказала, что расстроена, узнав об опыте Гарри и Меган, после их первого интервью американской телеведущей Опре Уинфри несколько месяцев назад. Сейчас вышло второе интервью Гарри Уинфри.

Королева же говорит, что, хотя их воспоминания о жизни Гарри и Меган в монаршей семье могут отличаться, семья рассмотрит обвинения, связанные с расизмом, о которых заявили Гарри и Меган. Последняя говорила в предыдущем интервью Уинфри, что один неназванный член королевской семьи сделал расистское замечание об их сыне Арчи до его рождения.

Гарри и Меган отказались от королевских титулов год назад весной 2020 года и перебрались в США. Там дают многочисленные интервью о жизни королевской семьи, получая за это многомиллионные гонорары.

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21
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