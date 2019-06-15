Принц Гарри мог изменять Меган Маркл

У принца мог быть роман с моделью. Фото: buro247.ru

В 2016 году принц Гарри 3 месяца встречался с моделью Сарой Энн Маклин.

Принц на тот момент уже имел роман с Меган Маркл. Она так и не узнала об изменах своего будущего мужа. Об этом сообщила автор книги о британской королевской семье Анжела Левайн, передает depo.ua.

Маркл тогда проживала в Канаде. Снималась в сериале "Форс-мажоры" и регулярно посещала принца.

Впоследствии Гарри понял, что у них нет ничего общего с Маклин и разорвал с ней отношения.

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"Друг Гарри рассказал, что они с Сарой неплохо ладили, но все-таки были слишком разными. Она - очень уж правильная, Гарри всегда был немного непокорным", - уточнила Левайн.

Маркл тоже могла иметь роман на стороне. Якобы в период знакомства с Гарри герцогиня встречалась с шеф-поваром.

Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании. Это подтверждает рейтинг, опубликованный 7 июня на сайте британского Vogue. Жена принца Гарри. Издания Vogue назвал герцогиню Сасекский "современной принцессой, которая обладает революционной силой".