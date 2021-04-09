Принц Филипп 73 года был "сильным и стойким" мужем королевы Елизаветы II

Принц Филипп в 2007 году / Getty Images

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, который 73 года был мужем королевы Елизаветы II, умер в возрасте 99 лет.

Букингемский дворец опубликовал заявление, что герцог умер "мирно" в пятницу утром, 9 апреля. Об этом пишет ABC.

Филипп родился на греческом острове Корфу в 1921-м. Был 5-м ребенком и единственным сыном принца Греции и Дании Эндрю и принцессы Алисы Баттенберг - правнучки королевы Виктории.

Его семье пришлось бежать из Греции, когда дядя, король Константин был вынужден отречься от престола в 1922 году. Филипп и его мать провели несколько лет в изгнании во Франции, прежде чем он оказался в школе-интернате в Англии.

Филипп присоединился к британского Королевского флота в 1939 году, и одним из его первых обязанностей было развлечь юную принцессу Елизавету и ее сестру Маргарет во время королевской экскурсии по военно-морском колледжа в Дартмуте.

Филипп, которому было 18 лет, произвел неизгладимое впечатление на 13-летнюю Елизавету, и пара начала обмениваться письмами, которые переросли в роман. Тогда Филипп начал проводить Рождество с королевской семьей в Виндзорском замке во время Второй мировой войны. Пара поженилась в 1947 году, и Филипп стал мужем будущего монарха.

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Филипп имел долгую карьеру в Королевском флоте, служил на военном корабле во время Второй мировой войны, где получил высокую оценку за действия во время битвы при мысе Матапан в Греции в 1941 году. Позже получил звание старшего лейтенанта и был на борту военного корабля в Токийском заливе, когда японцы капитулировали в сентябре 1945 года.

В 1950 году, в возрасте 28 лет, принял командование кораблем, но его карьера во флоте была прервана смертью короля Георга VI, отца Елизаветы, в 1952 году.

После 1952 года принц Филипп полностью посвятил себя службе королевской семьи, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности. Покровительствовал около 800 организаций. В 1964-1986 годах был президентом Международной федерации конного спорта. В 1981-1996 годах - Всемирного фонда дикой природы. В 1973 году первым из членов британской королевской семьи посетил СССР.

Филипп был старейшим в истории человеком царствующего британского монарха. 25 февраля 2013-го стал самым старым в истории членом британской королевской семьи мужского пола. До тех пор рекорд принадлежал третьему сыну королевы Виктории - принца Артуру. Во время празднования 90-летия в 2011-м принц Филипп заявил о желании уменьшить свои общественные функции.

В последние годы его здоровье слабело. В 2017-м ушел в отставку из королевских обязанностей. Несколько раз оказывался в больнице. 16 марта этого года его последний раз выписали из лондонской больницы короля Эдуарда VII после того, как поместили месяц назад для "мер". Принцу Филиппу в июне исполнилось бы 100 лет.

Известный своей откровенностью, принц Филипп был ключевым источником поддержки королевы, описывающая его как "сильного и устойчивого" на протяжении всего их 73-летнего брака. У принца Филиппа остались жена королева и дети - принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард и их семьи.