Принц Чарльз во второй раз женился

Женитьба принца Чарльза и Камиллы Боулз / Wikipedia

9 апреля 2005-го, почти через 8 лет после того, как принцесса Диана погибла в автокатастрофе, принц Чарльз, ее вдовец и наследник британского престола, женился на давней любовнице Камилле Паркер Боулз. Женитьба как частная церемония, произошло в Виндзорской ратуше, в 50 км от Лондона. Сначала церемония должна была быть 8 апреля, но ее пришлось перенести, чтобы не накладывалась на похороны папы Иоанна Павла II.

После церемонии архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс благословил союз от имени англиканской церкви на отдельной церемонии. Примерно 750 гостей посетили ее в часовне святого Георгия в Виндзоре. На ней родители Чарльза - королева Елизавета II и принц Филипп.

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29 июля 1981-го принц Чарльз женился на первой жене, Диане Спенсер, которая в 20 лет была на 12 лет моложе его. Их пышную свадьбу смотрели 750 млн телезрителей, что сделало событие популярной в то время. Застенчивые манеры и красота Дианы очаровали публику, вызвав международное увлечение, которым она наслаждалась всю жизнь.

Потом выяснилось, что "сказочный" брак Чарльза и Дианы не слишком счастлив, были измены с обеих сторон, и пара разошлась в 1992-м. В интервью несколько лет назад Диана сказала: "Нас было трое в браке", имея в виду длительный роман Чарльза с Камиллой Паркер Боулз. В 1996-м, примерно за год до смерти Дианы, пара официально развелась по настоянию королевы Елизаветы II.

Принц Чарльз встретил вторую жену, тогда еще Камиллу Шанд, на матче по поло в 1970-м. Они начали встречаться, но вскоре Чарльз пошел служить на флот, и отношения завершились. Камилла вышла замуж за армейского офицера Эндрю Паркера Боулз в 1973-м, однако дружила с принцем Чарльзом. Продолжались сплетни, что любовные отношения между ними продолжались даже после свадьбы Чарльза с Дианой в 1981-м. Камилла и Эндрю Боулз расстались в 1995-м.

О непопулярности Камиллы среди британцев стало известно задолго до 1999 года, когда она впервые появилась на публике в качестве спутницы Чарльза. Хотя технически она стала принцессой Уэльской, Паркер Боулз объявила, что предпочитает титула герцогини Корнуолла из уважения к покойной принцессы Дианы.