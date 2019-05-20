Приднестровье получит российские паспорта

Россия будет выдавать свои паспорта Приднестровью. Фото:112

Российские власти анонсировали выдачу российских паспортов на территории Приднестровья.

На основе предложений от граждан Приднестровья в России откорректировали законы, необходимые для этого процесса, сообщают российские СМИ.

"Думаю, при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и политическое решение по Приднестровью", – сказал российский депутат Александр Ярошук.

По его словам, вопрос о российском гражданстве жителей непризнанного Приднестровья интересует больше всего.

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24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донбасса: как отреагировали Украина и мир жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ Путин упростил получение гражданства России некоторым украинцам – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма. Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. Кроме того, украинцев предостерегли: государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России Украинцев предостерегли, что государство будет знать, кто оформил российские паспорта.