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четверг, 29 июля 2021 04:57

Прибегли к шантажу. Сенаторы требуют у Байдена санкций против "Северного потока-2"

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Прибегли к шантажу. Сенаторы требуют у Байдена санкций против &quot;Северного потока-2&quot;
США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Фото: РБК-Украина

В США 12 сенаторов-республиканцев угрожают заблокировать утверждение двух кандидатов на руководящие должности в Министерстве финансов, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции в отношении "Северного потока-2". Речь идет о кандидатурах Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг.

"Газопровод "Северный поток-2" напрямую вредит интересам национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров. Если этот проект завершат, он усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России", - говорится в совместном письме сенаторов к министру финансов США Джанет Йеллен.

"Мы призываем вас изменить курс относительно "Северного потока-2" и присоединиться к нам в защите Конгрессом европейских союзников и партнеров от злонамеренной агрессии России", - говорится в письме.

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США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Таким образом официально договорились о завершении строительства российского газопровода в Европу в обход Украины.

Также администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

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