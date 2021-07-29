Прибегли к шантажу. Сенаторы требуют у Байдена санкций против "Северного потока-2"

США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Фото: РБК-Украина

В США 12 сенаторов-республиканцев угрожают заблокировать утверждение двух кандидатов на руководящие должности в Министерстве финансов, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции в отношении "Северного потока-2". Речь идет о кандидатурах Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг.

"Газопровод "Северный поток-2" напрямую вредит интересам национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров. Если этот проект завершат, он усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России", - говорится в совместном письме сенаторов к министру финансов США Джанет Йеллен.

"Мы призываем вас изменить курс относительно "Северного потока-2" и присоединиться к нам в защите Конгрессом европейских союзников и партнеров от злонамеренной агрессии России", - говорится в письме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это выгодно России" - Кулеба прокомментировал соглашение между США и Германией

США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Таким образом официально договорились о завершении строительства российского газопровода в Европу в обход Украины. Также администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".