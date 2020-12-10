"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала

В Беларуси проведут Марш народного обвинения 13 декабря и Марш народного трибунала 20 декабря.

Об этом сообщили в Telegram-канале Nexta Live.

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"Ближайшие выходные мы предлагаем провести по прежнему сценарию, маршами районов, чтобы все смогли пройти слаживание и подготовиться к возвращению в центр. Без сомнения, нам будут мешать. Лучшее средство для безопасности - наши организованность и сплоченность. Укрепляйте их", - говорится в сообщении.

По словам авторов канала, при правлении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка нет честного следствия и суда. Поэтому следующая акция протеста станет Маршем народного обвинения.

20 декабря пройдет акция с требованием честного суда над обвиняемыми - Марш народного трибунала.

Автор: nexta_live В Беларуси пройдут акции протеста выходного дня.

Минский суд приговорил белоруса Максима Павлющик до 2 лет за решеткой за надпись на асфальте "Не забывайте" на месте гибели протестующего Александра Тарайковського.