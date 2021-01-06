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среда, 06 января 2021 11:46

При коронавируса теряют обоняние преимущественно на 21 день

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При коронавируса теряют обоняние преимущественно на 21 день
Больной, потерял нюх во время коронавируса / The Daily Mail

Потеря обоняния и вкуса при Covid-19 в легкой форме имеют 86% больных, 4,5% умеренно больных и 6,9% больных с тяжелыми и критическими случаями.

Таковы данные исследования Парижского университета Сакле. В 24,1% запах и вкус не возвращаются в течение 60 дней после заражения. У 95% больных обоняние восстанавливается до полугода после заражения. Об этом пишет The Daily Mail.

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Исследователи тщательно изучили анонимные данные более 2 тыс. больных коронавирусом из 18 различных европейских больниц. Обонятельная дисфункция более распространена при легких формах Covid-19, чем при умеренных и критических формах.

Исследователи обнаружили, что среднее время потери обоняния - 21,6 дня. По словам ученых, молодые пациенты чаще теряют обоняние чаще, по сравнению с пожилыми людьми. Основная гипотеза, почему обоняние теряется при легкой форме, - иммунный ответ на инфекцию.

Легкие пациенты - те, которые не имеют признаков вирусной пневмонии или гипоксии, то есть нехватки кислорода. Обычно выздоравливают дома. Тяжелые - в больницах. Исследование опубликовано в Journal of Internal Medicine.

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