Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко

Фото: NEXTA

Младший сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Николай живет в хоромах в минском Дворце Независимости.

Ему выделили отдельное крыло с закрытым входом даже для сотрудников, пишет Telegram-канал NEXTA.

Сообщается, что в закрытом крыле Лукашенко-младшего расположены его купальни, сауна, дегустационный зал и личный кинотеатр.

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"Под нужды светлого принца отведен настоящий президентский люкс - собственный санузел, спальня, комната для досуга. Каждое помещение размером с небольшую "двушку", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, Николай редко живет в хоромах Дворца Независимости. Большинство времени он проводит в резиденции в Острошицьком городке.

Оппозиционный белорусский YouТube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о состоянии самопровозглашённого президента Александра Лукашенко.