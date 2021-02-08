Президента США выбрал парламент

Джон Куинси Адамс - шестой президент США / Wikipedia

9 февраля 1825-го Палата представителей избрала президентом США Джона Куинси Адамса. Поскольку ни один кандидат в президенты не получил большинства голосов выборщиков на выборах 1824-го, то нижняя палата парламента избрала главу Белого дома. Адамс, в общем, получил меньше голосов американцев, чем его конкурент Эндрю Джексон, однако стал президентом. Он был сыном Джона Адамса - второго президента Америки.

На выборах 1824-го для избрания президентом нужен был 131 голос выборщиков, что составляет более половины из 261 голоса. Хотя это не имело значения к результату выборов, голоса населения тоже впервые посчитали на этих выборах. Джексон получил 99 голосов выборщиков и 153,5 тыс. голосов населения. Адамс 84 голоса выборщиков и 108,7 тыс. голосов избирателей.

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Государственный секретарь Уильям Кроуфорд, который перенес инсульт перед выборами, получил 41 голос выборщиков. Генри Клей из Кентукки - 37 голосов выборщиков.

Поэтому, по конституции, определить результат выборов должны были депутаты нижней палаты парламента. В двенадцатом поправке говорилось, что в случае отсутствия большинства голосов выборщиков, в Палате представителей будут голосовать относительно трех кандидатов, набравшие самое большое количество голосов.

Генри Клей использовал свое влияние для избрания Адамса. Клей и Адамс были членами свободной коалиции в Конгрессе, которая до 1828-го стала известна как республиканцы. В то же время сторонники Джексона позже были организованы в Демократическую партию.

9 февраля 1825-го Палата представителей выбрала Адамса президентом. Затем он назначил Клея на должность госсекретаря. Джексон и его сторонники высмеяли это назначение как выполнение коррумпированной сделки.

Президентство Адамса было безрезультатным. Так называемая коррупционная сделка преследовала его на протяжении всего срока правления. В 1828-м он проиграл на выборах Эндрю Джексону.