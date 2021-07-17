Президента Гаити мог заказать бывший чиновник

Моиз собирался изменить Конституцию - позволить занимать президентский пост два срока подряд, упразднить должность премьер-министра и верхнюю палату парламента. Фото: Reuters

Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза мог заказать бывший сотрудник министерства юстиции этой страны Джозеф Феликс Бадио.

Об этом заявил начальник национальной полиции Колумбии генерал Хорхе Варгас по результатам совместного расследования Гаити, Колумбии и Интерпола, сообщает Аljazeera.

По данным следствия, за три дня до преступления Бадио приказал бывшим колумбийским солдатам Дуберни Кападору и Герману Ривере убить Моиза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из убийц президента Гаити работал на спецслужбы США

Кападор был убит в перестрелке с полицией через несколько часов после нападения на президента. Риверу задержали.

Место нахождения Бадио неизвестно. Кроме него полиция Гаити также объявила в розыск Джона Джоэла Джозефа - бывшего сенатора парламента страны и противника партии "Тет Кале", к которой принадлежал Моиз.

Президента Гаити Жовенеля Моиза расстреляли в ночь на 7 июня в его доме в пригороде столицы Порт-о-Пренса. На теле обнаружили 12 ран от пуль. Тяжелые ранения получила жена Мартин - она ​​лечится в клинике в Майами, США. Власти Гаити заявляет, что к убийству их президента причастна группа из 28 человек: 26 колумбийцев и 2 американцев. 23 подозреваемых задержали.