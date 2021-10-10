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воскресенье, 10 октября 2021 15:34

Президента Чехии доставили в больницу

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Президента Чехии доставили в больницу
Милош Земан находится в госпитале. Фото: Reuters

В воскресенье, 10 октября, президента Чехии Милоша Земана доставили в Центральный военный госпиталь Праги.

Пресс-секретарка госпиталя пообещала в ближайшее время рассказать подробности этого инцидента. Об этом сообщает Reuters.

14 сентября Земан уже был госпитализирован в военный госпиталь. Позже премьер-министр Андрей Бабиш рассказал, что президента госпитализировали после консультации с врачами.

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Земан страдает от нейропатии нижних конечностей, из-за чего в этом году начал передвигаться на инвалидной коляске. Он говорил, что стал хуже слышать и жаловался на низкое артериальное давление. Также Земан длительное время лечился от диабета. В прошлом году президент Чехии носил ортез после того, как упал и сломал руку.

20 сентября в больницу попал президент Европарламента Давид Сассоли. Его доставили в Страсбургский госпиталь. Медики диагностировали у Сассоли пневмонию и начали лечение.

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Дата
10
октября

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