Президента Чехии доставили в больницу

Милош Земан находится в госпитале. Фото: Reuters

В воскресенье, 10 октября, президента Чехии Милоша Земана доставили в Центральный военный госпиталь Праги.

Пресс-секретарка госпиталя пообещала в ближайшее время рассказать подробности этого инцидента. Об этом сообщает Reuters.

14 сентября Земан уже был госпитализирован в военный госпиталь. Позже премьер-министр Андрей Бабиш рассказал, что президента госпитализировали после консультации с врачами.

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Земан страдает от нейропатии нижних конечностей, из-за чего в этом году начал передвигаться на инвалидной коляске. Он говорил, что стал хуже слышать и жаловался на низкое артериальное давление. Также Земан длительное время лечился от диабета. В прошлом году президент Чехии носил ортез после того, как упал и сломал руку.

20 сентября в больницу попал президент Европарламента Давид Сассоли. Его доставили в Страсбургский госпиталь. Медики диагностировали у Сассоли пневмонию и начали лечение.