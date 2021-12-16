Президент Зеленский хочет использовать "Северный поток-2", чтобы вынудить Путина к диалогу

Президент Зеленский хотел бы использовать "Северный поток-2", чтобы вынудить Путина к диалогу / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет использовать российский газопровод "Северный поток-2", чтобы провести переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский заявил по итогам пленарного заседания шестого саммита "Восточного партнерства" и встреч с европейскими лидерами в Брюсселе.

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"Сегодня говорили с канцлером Германии Олафом Шольцем о "Северном потоке-2". Это вопрос безопасности. Даже не говорю об энергетической безопасности. Это серьезный инструмент для разговора с Россией", – заявил Зеленский.

По его словам, "Северный поток-2" – справедливый инструмент в руках европейских лидеров.

"Я бы благодаря такому инструменту мог организовать встречу с президентом России, чтобы добиться сдвигов в исполнении Минских соглашений или других шагов по окончании конфликта. Не уверен, что он меня услышит", – добавил Зеленский.

В команде Зеленского выступили за любые форматы переговоров с Россией. В октябре Зеленский заявлял, что готов ко встрече с Путиным в любом формате, в том числе с участием других лидеров "нормандской четверки".

Однако в России говорят, что в Украине якобы звучат разные заявления о возможной встрече президентов двух стран. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не может реагировать на все публичные заявления Киева о двусторонних контактах.

Вступление в НАТО – это выбор Украины. Россия хочет заблокировать евроатлантическую интеграцию. Об этом Зеленский сказал на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.