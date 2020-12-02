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среда, 02 декабря 2020 06:33

Президент Венесуэлы собрался уйти в отставку

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Президент Венесуэлы собрался уйти в отставку
Мадуро собрался в отставку. Фото: Reuters

Нелегитимный лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности уйти в отставку.

Мадуро пообещал, что уйдет в отставку в случае победы оппозиции на парламентских выборах 6 декабря, написал он в своем твиттере.

Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента. Я оставляю свою судьбу в руках жителей Венесуэлы, - говорится в сообщении.

Такое же заявление диктатор сделал на встрече с избирателями в Каракасе.

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За 6 лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов. Оппозицию в стране возглавляет бывший руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея Венесуэлы в 2019 году провозгласила его временным президентом. Такой шаг признали более 50 стран, включая США, Канада, Австралия, большинство стран Европы, включая Украину и ряд государств Латинской Америки.

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Дата
02
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