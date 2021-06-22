Президент угрожал тюрьмой за отказ от вакцинации против Covid-19

Президент Филиппин хочет быстро вакцинировать население от коронавируса и грозит тюрьмой. Фото: cnn.com

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил гражданам лишением свободы за отказ от вакцинации против коронавируса.

Пр этом сообщило издание CNN.

"Вы выбираете: вакцинация, или я отправляю вас в тюрьму", - прокомментировал Дутерте.

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По словам чиновников из сферы здравоохранения, вакцинация является добровольной, хотя они настоятельно рекомендуют эту процедуру.

"Не поймите меня неправильно, в этой стране кризис. Меня просто раздражает, что филиппинцы не прислушиваются к правительству", - добавил президент страны.

Власть Филиппин хочет до конца 2021 года вакцинировать 70 млн жителей страны. Однако пока полный курс вакцинации прошли только 2,1 млн граждан.

В Польше продолжается вакцинация от коронавируса. Там уже начали прививать бездомных. Мобильный пункт прививки, в котором бездомные могут получить вакцину, развернули в городе Лодзь. Прививают их вакциной Johnson & Johnson.