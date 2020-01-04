Президент Туркменистана стал диджеем

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов побыл диджеем на новогоднем корпоративе для чиновников.
Почти час он ставил свои треки, параллельно объясняя как работает диджейская установка, что такое сэмпл, как миксовать музыку и накладывать на нее спецэффекты, сообщает "Громадське"
Бердымухамедов не первый раз удивляет.
В апреле 2019 года в честь тамошнего праздника ахалтекинского скакуна он зачитал рэп о своей лошади. Президент выступил вместе со своим внуком, который является автором музыки.
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Гурбангулы Бердымухамедов запретил в Туркменистане эксплуатацию авто темных цветов со 2 января этого года. Начали задерживать автомобили всех цветов, кроме белого.
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