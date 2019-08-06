Президент Туркменистана развеял слухи о своей смерти

 
Ексклюзивы
1/5
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1620
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 2889
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 11538
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14076
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 711
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2763
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3231
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2889
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 756
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
6
14
5
16
5
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
Обнаружили место, где произошло библейское чудо
Обнаружили место, где произошло библейское чудо
Видео
Все видео
В России горит склад боеприпасов: снаряды взрываются, жителей эвакуируют
В России горит склад боеприпасов: снаряды взрываются, жителей эвакуируют
Российских шаманов попросили потушить пожары Сибири
Российских шаманов попросили потушить пожары Сибири
Разгоном митингов в Москве руководит экс-беркутовец Кусюк
Разгоном митингов в Москве руководит экс-беркутовец Кусюк
Российского актера бросили за решетку за шутку над ГАИшником
Российского актера бросили за решетку за шутку над ГАИшником
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3429
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 711
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7263
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 360
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
вторник, 06 августа 2019 03:32

Президент Туркменистана развеял слухи о своей смерти

  Комментировать
Президент Туркменистана развеял слухи о своей смерти
Гурбангулы Бердымухамедов не появлялся на ТВ более 10 дней. Фото: Зеркало недели

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов появился на государственном телевидении после долгого перерыва.

Государственное ТВ показало, как Бердымухамедов во время своего отпуска занимается активным отдыхом, сообщает Радио Азатлык.

Президент Туркменистана ездит на велосипеде, катается на лошади, стреляет из автомата, записывает музыку в студии, за рулем спортивного автомобиля прокатился по пустыне Каракум, доехав до горящего газового кратера Дарваза, больше известного, как "Ворота Ада".

Гурбангулы Бердымухамедов появился на ТВ впервые за более чем десять дней.

Последний раз его показывали 24 июля, однако у многих возникли сомнения в подлинности показанных кадров, поскольку они были идентичны тем, которые выходили на телевидении 10 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В посольстве Туркменистана опровергли информацию о смерти президента

20 июля ряд СМИ, в том числе российских, сообщили о внезапной смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Вероятной причиной смерти называли острую почечную недостаточность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент Туркменистана развеял слухи о своей смерти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 18 Просмотров: 41184
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 2 Просмотров: 18010
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 17559
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 17406
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 14131
Мир
В Красноярском крае РФ закрыли воздушное пространство
В Красноярском крае РФ закрыли воздушное пространство Просмотров: 99
Врачи предупреждают об опасности электронных сигарет
Врачи предупреждают об опасности электронных сигарет Просмотров: 486
Увеличилось количество погибших при стрельбе в супермаркете
Увеличилось количество погибших при стрельбе в супермаркете Просмотров: 612
Россия пыталась обмануть Словакию - СМИ
Россия пыталась обмануть Словакию - СМИ 2 Просмотров: 1755
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 2 Просмотров: 18010
Больше всего комментируют
18
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
8
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
6
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
5
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
4
Сибирь в огне: россияне не могут остановить пламя
Голосов: 564
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua