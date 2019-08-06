Президент Туркменистана развеял слухи о своей смерти

Гурбангулы Бердымухамедов не появлялся на ТВ более 10 дней. Фото: Зеркало недели

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов появился на государственном телевидении после долгого перерыва.

Государственное ТВ показало, как Бердымухамедов во время своего отпуска занимается активным отдыхом, сообщает Радио Азатлык.

Президент Туркменистана ездит на велосипеде, катается на лошади, стреляет из автомата, записывает музыку в студии, за рулем спортивного автомобиля прокатился по пустыне Каракум, доехав до горящего газового кратера Дарваза, больше известного, как "Ворота Ада".

Гурбангулы Бердымухамедов появился на ТВ впервые за более чем десять дней.

Последний раз его показывали 24 июля, однако у многих возникли сомнения в подлинности показанных кадров, поскольку они были идентичны тем, которые выходили на телевидении 10 мая.

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20 июля ряд СМИ, в том числе российских, сообщили о внезапной смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Вероятной причиной смерти называли острую почечную недостаточность.